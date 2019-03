Nuovo ribaltone nella struttura amministrativa, con una sessantina di “movimenti”, tra ricollocazione di persone e strutture.

Il via libera alla riorganizzazione è arrivato con una delibera della giunta provinciale e, spiega piazza Dante, «punta al miglior perseguimento degli obiettivi di legislatura e della valorizzazione del personale provinciale (dirigenti di servizio e direttori di ufficio), attraverso un ampio processo di mobilità interna».



Tra le novità più significative figura la trasformazione di Apiae (l’Agenzia provinciale che si occupa di incentivi economici), a struttura di primo livello, a sua volta organizzata in due servizi che si occuperanno rispettivamente di incentivi alle imprese e di aiuti economici in ambiti diversi come ad esempio l’energia, la casa, ecc.



Un’altra novità è rappresentata dalla trasformazione di alcune di Unità di missione semplice a Servizio e viceversa, «nella logica di rafforzare ambiti di attività in cui serve una maggiore articolazione delle competenze ovvero si rende necessario puntare su professionalità più specialistiche».



La decorrenza è prevista per il primo aprile 2019.



Ecco i nuovi incarichi sulle strutture dirigenziali e sugli uffici.



NUOVI INCARICHI SU STRUTTURA DIRIGENZIALE





alla dott.ssa Sandra Cainelli, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio lavoro;

all’arch. Claudio Pisetta, dirigente, l’incarico di dirigente dell’Unità di missione semplice di supporto tecnico-amministrativo in materia di cultura;

al dott. Claudio Ferrari, dirigente, l’incarico di dirigente dell’Unità di missione semplice strategia sviluppo sostenibile 2030;

all’ing. Vittorio Cristofori, dirigente, l’incarico di dirigente dell’Unità di missione semplice di supporto tecnico del Dipartimento Infrastrutture e trasporti;

al dott. Romano Stanchina, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;

all’ing Stefano Fait, direttore, l’incarico di sostituto dirigente del Servizio prevenzione rischi;

al dott. Giorgio Cestari, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio turismo e sport;

alla dott.ssa Franca Dalvit, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio artigianato e commercio;

alla dott.ssa Marta Da Vià, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio incentivi alle imprese;

al dott. Daniele Bernardi, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio agevolazioni per lo sviluppo del territorio e controlli;

al dott. Michele Nulli, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie;

al dott. Alessandro Bazziga, dirigente, l’incarico di dirigente del Servizio ICT e trasformazione digitale.





NUOVI INCARICHI SU UFFICI