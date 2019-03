Migliaia di bambini trentini hanno perso quella che, in un certo senso, è stata un po’ la loro nonna: perché da esattamente 50 anni i genitori di tantissimi neonati hanno comprato giocattoli, passeggini, indumenti, lettini da Alda Baby, il negozio di via Pilati. Dal 1969 nella bottega (che diventerà storica a giugno con una grande festa) c’era ad accogliere neo mamme e neo papà l’elegante sorriso della signora Alda Chiumenti, un’istituzione del commercio in Trentino. Un sorriso che si è spento sabato dopo 92 anni vissuti con intensità, senza mai risparmiarsi: la signora Alda è rimasta in negozio fino a quattro anni fa, per accogliere i clienti e dispensare consigli, spinta da uno straordinario amore per i bimbi. L’attività commerciale era iniziata negli anni Sessanta, con un negozio di mobili gestito col marito Enrico Gomez d’Arza.

Poi l’alluvione del ‘66 ha costretto la coppia a trasferire la bottega. Ma Alda ha voluto puntare su un settore, allora, totalmente nuovo, con intraprendenza, coraggio e lungimiranza, facendo fare un’apposita licenza in puericultura e diventando per vent’anni consulente della camera di commercio per quel nuovo settore merceologico. A portare avanti il negozio, con la creazione anche di un’azienda di distribuzione internazionale, è stata e sarà la figlia Isabella. A piangere la scompara di Alda, croce al merito di guerra, sono anche il figlio William e le adorate nipoti Ludovica e Rebecca.