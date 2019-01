Ha collezionato tre ritiri della patente in una volta sola. Si tratta di un giovane di Lodi di 28 anni, che i carabinieri di Malè hanno controllato in Trentino.



Gli hanno infatti contestato l’infrazione di sorpasso alle intersezioni, la patente scaduta e la presenza in auto di uno spinello di marijuana: tre violazioni che prevedono tutte il ritiro del documento di guida come sanzione accessoria.



I militari l’avevano notato sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, in Val di Sole. Faceva sorpassi anche agli incroci, nonostante il traffico. Così i carabinieri, dopo averlo incrociato, hanno invertito al marcia e l’hanno inseguito, fino a fermarlo.lezuione