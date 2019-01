A partire dal 12 gennaio al poliambulatorio Crosina Sartori di Trento sarà possibile effettuare, con prenotazione, gli esami del sangue al sabato. Lo rende noto l’Azienda provinciale Servizi Sanitari.

L’apertura del punto prelievi viene così ampliata per adattarsi alle esigenze della popolazione riducendo al contempo l’attesa per effettuare la prestazione. Nel caso di gradimento del servizio da parte dei cittadini sarà valutata la possibilità di estendere l’apertura del sabato anche ad altri punti prelievo.

La prenotazione del servizio è possibile attraverso il sito www.apss.tn.it «Prenota i prelievi del sangue» oppure tramite il servizio di messaggistica istantanea Telegram selezionando il contatto «apsstn_bot». Il cittadino potrà presentarsi, nell’orario stabilito, allo sportello accettazione del Crosina Sartori (via Gocciadoro 82), con la stampa o con la visualizzazione su smartphone o tablet dell’email di conferma della prenotazione generata dal sistema o con il numero di prenotazione ottenuto con la app Telegram.

La prenotazione riduce i tempi in sala di attesa: ad oggi il tempo medio di permanenza nel punto prelievi Crosina Sartori, per chi è in possesso di prenotazione, è di circa 7 minuti. Le statistiche aggiornate si trovano in: https://trec.trentinosalute.net/indicatori-uso.