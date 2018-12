Abbigliamento, articoli per la casa, calzature: è tempo di saldi in città. Archiviata ormai la vigilia di Natale, così come il pranzo in famiglia del 25 e Santo Stefano, sono moltissimi gli esercenti trentini che hanno già dato il via ai ribassi invernali, anche se, l'inizio ufficiale in provincia - e per quasi tutte le regioni italiane -, è previsto per il 5 gennaio. Passeggiando per le vie del centro si può dire che le categorie si dividono in due: i commercianti che aspettano i primi del 2019 per la corsa al prezzo scontato, e i commercianti che hanno approfittato della scia del Natale per far partire in anticipo ribassi e promozioni. E i visitatori, complici le feste e i Mercatini di Natale, sembrano apprezzare.

Tra i primi negozi a inaugurare la stagione invernale c'è Blukids, marchio di abbigliamento dedicato ai bambini da 0 a 16 anni. «I saldi da noi sono iniziati venerdì 28 con un 50% su tutto» precisano le responsabili, per poi spiegare che per i «più piccoli, nella stagione invernale, si vende bene tutto ciò che è pratico: giacche, pantaloni, maglie». Insomma, i genitori trentini sono alla ricerca di «tutto ciò che è utile per il continuo ricambio dei bambini» e gli sconti, in questo crescere continuo, rappresentano un appuntamento imperdibile. Sempre per quanto riguarda i bambini, poco distante, Chicco e Prenatal hanno scelto invece due formule diverse: da Chicco i saldi partiranno il 2 gennaio, ma sono già iniziate scontistiche anticipate per i possessori di Baby Card; mentre da Prenatal, al momento, i «Crazy days» in corso vedono un 50% su articoli contrassegnati per i possessori di tessere Vip.

Presi d'assalto anche i negozi di oggettistica per la casa. Da Kasanova, in via Oriola, il responsabile Manuel Vanossi parla di una stagione invernale che ha fatto registrare «una buonissima affluenza: siamo letteralmente stati saccheggiati». E su questa scia, nel dettaglio, le promozioni da Kasanova sono iniziate il 26 dicembre e proseguiranno fino al 6 gennaio, con una forbice che va dal 10% fino al 50% su articoli selezionati. «In promozione vanno molto bene le pentole e gli elettrodomestici, ad esempio tritaverdure e l'impastatore multifunzione», ha proseguito sorridente Vanossi. Trapela soddisfazione anche nel punto vendita Thun, dove si respira ancora la magia del Natale. «Gli sconti sono iniziati il 27 di gran botto», raccontano le addette Paola Malpaga e Valentina Campofiorito , «e vanno dal 30% al 50%. Tra i pezzi in sconto abbiamo ceramiche e living per cucina e soggiorno come cornici, vasi, portatovaglioli, bomboniere e teglie, a cui si aggiunge anche l'abbigliamento per bambini in collaborazione con Ovs».

Intramontabile, come da tradizione, il binomio saldi e abbigliamento in tutte le sue declinazioni: dal casual allo sportivo, dalla boutique alla grande catena. Sono molti i negozi di abbigliamento del giro al Sass che offrono già i primi ribassi: tra questi Max&Co e Max Mara, Mango, Luisa Spagnoli, Motivi, Clan, solo per citarne alcuni. Molti altri, invece, attendono i fatidici primi di gennaio: ad esempio Scout, Intimissimi, Nanà o Caneppele. Tra di loro c'è il titolare della boutique di abbigliamento femminile Mica Male, Alessandro Cavagna , che darà il via ai saldi mercoledì 2 gennaio. «Gli sconti - spiega - andranno dal 20% al 50%, e proseguiranno fino a fine febbraio. Gli articoli più ricercati? Un po' tutto, e per fortuna dopo il Natale non è «rimasto» molto, ma direi che con i saldi si cerca il pezzo particolare, assecondando più un impulso che una vendita di servizio. In generale riscontro una buona ripresa: la crisi e il malumore di un tempo sembrano essersi allontanati».

Per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo anche nei due punti vendita Sportler i saldi inizieranno in gennaio, per la precisione il 5. Il responsabile Luca Bonfante spiega che «gli sconti andranno dal 20% in su, per tutto l'assortimento invernale» e che sicuramente, è proprio «il tessile in questo periodo ad andare di più», in una stagione complessiva «che è andata bene malgrado la carenza di neve».

Sul fronte delle calzature infine, negozi storici come Pedrotti Calzature e Calzature Esordio hanno già dato il via alla corsa al ribasso, mentre da Foot Locker bisognerà aspettare il 2 gennaio. Gli sconti qui andranno «dal 20% al 75%» ha precisato in conclusione il responsabile Foot Locker Vincenzo Auriola , «con una grande richiesta di scarpe invernali, giubbetti e felpe. Le vendite in generale sono in linea con l'anno scorso, e registriamo un'affluenza media di 750/800 persone al giorno: siamo pronti per l'arrivo dei saldi».