Anche gli ultimi giorni dell’anno - sui campi da sci - fanno registrare un pesante bilancio di soccorsi e feriti: come l’altroieri, e ieri, anche oggi sono stati più di sessanta gli interventi di ambulanze, automedica ed elicottero in diversi interventi nelle localitàò di montagna da San Martino di Castrozza a Folgarida, dal Pozza di Fassa al Pordoi, da Marilleva al passo San Pellegrino.

Come sempre la maggioranza dei feriti è maschio, fra i 50 ed i 6o anni, ma oggi si sono verificati anche numerosi incidenti che hanno riguardato bambini e ragazzi. Il più grave intorno alle 11,30 a Folgaria, dove è intervenuto l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco per trasportare in ospedale un bambino di 12 anni gravamente ferito in una caduta.

Altri due interventi hanno riguardato minorenni: un bambino di 8 anni soccorso in mattinata sul Monte Bondone, ed uno di 13 al Lusia in Val di Fiemme.

A Bolbeno, la stazione sciistica più piccola del Trentino, anche oggi un infortunio dopo quell odi ieri che aveva riguardato poco dopo mezzogiorno una bambina di 8 anni.

Le cause di tutti questi incidenti sono soprattutto l’affollamento delle piste - per le vacanze natalizie ancora in corso - ed il fatto che si tratta ormai di neve artificiale, quindi dalle caratteristiche diverse, in quanto l’innevamento è ormai assotigliato e ridotto al minimo fuori dalle piste.