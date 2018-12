È un pezzo di storia della Trento calcistica e non solo quello che se n’è andato ieri, con la scomparsa di Pietro Colombara: per anni storico dirigente degli aquilotti, Colombara aveva 86 anni e si è spento nel suo Primiero: verrà salutato per l’ultima volta domani, 24 dicembre, nella chiesa arcipretale di Fiera-Pieve.

Per oltre trent’anni 33 responsabile amministrativo della squadra aquilotta, Pietro - o per molti amici Piero - era un volto conosciuto a tutti coloro che frequentavano il Briamasco, nei cui uffici aveva il proprio «regno». Fino alla metà degli anni duemila era stato il segretario della società, attraversando numerose gestioni.

Tra i tanti che ora lo piangono, anche Alessandro Dusi, già direttore generale aquilotto tra la fine degli anni Novanta e la metà degli anni Duemila: «Al mio arrivo mi aveva accolto come un padre, è sempre stato una autentica colonna per la società. Un grande professionista e un innamorato del Trento. La notizia della sua scomparsa mi riempie di tristezza».

Pietro Colombara lascia la moglie Silva, i figli Renzo, Serena, Flavia e gli amati nipoti. Stasera sempre a Fiera verrà recitato il rosario.