Un detenuto di 32 anni si è tolto la vita la notte scorsa al cercere di Spini di Gardolo. L’allarme è stato dato alle 4 di mattina di oggi, con l’intervento dei sanitari e di una ambulanza di Trentino Emergenza. Non c’è stato nulla da fare. Gli altri detenuti, appresa la notizia, stanno inscenando una rivolta nel penitenziario di Trento: barricati in una sezione, sono fronteggiati dal personale di custodia; sarebbero in arrivo anche reparti speciali per sedare la violenta protesta, che riguarderebbe più di cento dei 300 detenuiti attualmente presenti.

La tragedia e la rivolta di oggi concludono un periodo di grande agitazione della struttura carceraria di Trento Nord. L’ultimo episodio si era verificato il 16 dicembre scorso, con una detenuta della sezione femminile che aveva ingerito una sostanza tossica, ma era stata salvata in tempo. L’episodio - come scrivemo allora - confermava una certa «turbolenza» da parte dei detenuti del carcere di Spini.

Nelle ultime settimane ci sono stati altri quattro episodi di intossicazione: in quel caso i detenuti avrebbero assunto un mix di solventi e farmaci. Dopo aver inalato le sostanze avevano dato in escandescenze e iniziato a compiere gesti di autolesionismo. Anche per loro è stato necessario il ricorso al pronto soccorso, ovviamente sempre piantonati dal personale della polizia penitenziaria che in queste settimane - riferiscono fonti sindacali - vive un periodo di forte stress lavorativo, come confermerebbe anche l’alto numero di agenti assenti per malattia.

Infine nei giorni scorsi c’era stato anche un altro tentativo, per fortuna sventato, di suicidio da parte di un detenuto.

Purtroppo solo un mese fa si era però verificato un suicidio: il 20 novembre scorso è morto Kelvin Osaro Osaigbovo, giovane nigeriano che alcuni giorni prima aveva tentato di suicidarsi in carcere, al rientro dal Tribunale dove era stato condannato per violenza sessuale.

Il 20enne era accusato di violenza sessuale di gruppo e di rapina. Accuse che lui, e così anche i suoi presunti complici, ha sempre respinto. Al termine di un processo con rito abbreviato Kelvin Osaro Osaigbovo era stato condannato a 7 anni e 6 mesi, più di quanto avesse chiesto la Procura.

Nelle carceri italiane, ricorda l’Associazione Antigone, nel corso del 2017 sono avvenuti 52 suicidi (uno a settimana).

