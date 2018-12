Allarme incendio nella mattinata di oggi a Storo, dove un cassonetto della spazzatura ha preso fuoco dopo che un residente vi ha improvvidamente gettato all'interno delle braci vive.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo e la polizia locale del corpo della Valle del Chiese, che ricorda come sia estremamente pericoloso svuotare braci e cenere in ambienti chiusi e in materiale plastico.

Solo pochi giorni fa a Selva di Levico un'abitazione era stata danneggiata per lo stesso motivo, dopo che il padrone di casa aveva svuotato la cenere della stufa a pellet in un bidone.