Natale è (anche) sinonimo di solidarietà: verso i poveri, verso gli ultimi, verso le persone più sfortunate, ma anche verso i nostri amici a quattro zampe. Ecco perché torna anche quest'anno, puntuale, l'iniziativa portata avanti da tre amici, Matteo Molinari, Giulia Spallanzani e Paul Zanolli che, in accordo con il Canile di Trento e con il Centro Felix, organizzano una raccolta cibo in favore dei cani. Le donazioni possono essere fatte fino al 20 dicembre e i pacchi, grandi o piccoli, ogni aiuto è ben accetto, vanno consegnati al negozio Storiae in via del Suffragio a Trento o presso TuttoGiardino a Lavis (dove sarà possibile acquistare il mangime beneficiando di ottimi sconti). Oltre al cibo si possono regalare anche lenzuola e asciugamani (niente coperte).