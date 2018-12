Gira la ruota, gi-ra-la. Non si tratta della famosa canzoncina anni Novanta legata al quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno, ma dell'inaugurazione ufficiale, dopo le prove dei giorni scorsi, della ruota panoramica di piazza Dante. La principale attrazione del Natale in città è ora in funzione. E lo spettacolo della città dall'alto è incredibile.



IL VIDEO DI ALESSIO COSER