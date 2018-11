Torna a colpire la banda delle sigarette e mette a segno un furto da oltre 2.600 euro.



A poco più di un mese dal furto messo a segno in via San Pio X, i malviventi hanno preso di mira una tabaccheria di Trento sud. Il modus operandi è sempre lo stesso: attendere il momento in cui le scatole di sigarette vengono scaricate dalla macchina, intervenire in modo repentino mentre il titolare si reca all’interno del tabacchino e rubare.



La scena si è ripetuta ieri mattina, verso le 10, in un tabaccheria di Trento sud. Il titolare è arrivato con la macchina davanti al punto vendita, ha parcheggiato ed ha iniziato a scaricare le scatole di sigarette. Il tempo di entrare ed uscire e una delle scatole aveva preso il volo. Probabilmente il malvivente o i malviventi stavano tenendo d’occhio il titolare ed hanno approfittato della sua brevissima assenza per aprire lo sportello della macchina dall’altro lato. Peraltro, il veicolo del derubato, si blocca automaticamente una volta tolte le chiavi. Ma evidentemente, senza che il titolare se ne accorgesse, i ladri devono avere aperto la portiera dall’altro lato. Una volta aperto il mezzo, l’amara sorpresa: una delle scatole era sparita. Un bottino di oltre 2.600 euro.



La notizia del nuovo colpo si è diffusa tra i tabaccai, preoccupati per la serie di furti: l’invito è di segnalare eventuali sospetti che possano seguire gli esercenti dal deposito fino alle loro attività.

L’ultimo furto, come detto, risale a metà ottobre ed era stato messo a segno ai danni della tabaccheria Nicolussi



Castellan di via San Pio X. L’esercente in quel caso aveva caricato nella sua auto cinque colli ed i malviventi erano entrati in azione dopo che questi aveva raggiunto la zona di San Pio X: lasciata l’auto nei pressi della tabaccheria, all’incrocio con via Matteotti e via Zandonai, il tabaccaio aveva iniziato a scaricare gli scatoloni, ma dopo aver portato all’interno il terzo dei cinque complessivi, aveva subito il furto.