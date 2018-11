Sabato prossimo 1 dicembre 2018 ritorna la «Giornata Euregio della Mobilità» in Trentino Alto Adige e Tirolo In viaggio gratis in tutta l’Euregio per bambini, famiglie e pensionati Alla scoperta del territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, viaggiando da Kufstein a Borghetto, per un intero giorno, gratis a bordo di treni e bus.

L’iniziativa è riservata a tutti i possessori di abbonamenti personali al trasporto pubblico locale e l’EuregioFamilyPass, i quali potranno approfondire la conoscenza di un territorio unico, nel cuore dell’Europa. L’iniziativa ritornerà, in futuro, il primo sabato di dicembre ed il primo sabato di maggio di ogni anno.

L’iniziativa dedicata al trasporto sostenibile sarà riservata a tutti i possessori di EuregioFamilyPass o di abbonamenti per il trasporto pubblico regionale. I tre territori dell’Euregio - Trentino, Alto Adige e Tirolo - hanno anche deciso che la giornata si ripeterà in futuro il primo sabato di dicembre e il primo sabato di maggio di ogni anno. Bambini, famiglie, adulti ed anziani di Trentino, Alto Adige e Tirolo avranno la possibilità di andare alla scoperta dell’Euregio, dei suoi luoghi o dei suoi paesaggi, a bordo del trasporto pubblico locale, in maniera gratuita, comoda e lontano dal traffico.

Gli abbonamenti validi sono i seguenti: - Trentino (abbonamenti utilizzabili come tessera a vista): Euregio Family Pass/Family Card Trentino, Abo Lavoratori, Abo Studenti, Abo Pensionati, Abo Categoria G (per persone con handicap accompagnate), Abo “Trasporto Alunni”, App “Openmove” ma solo per studenti universitari con abbonamento digitale dedicato; - Alto Adige: AltoAdige Pass in tutte le varianti (EuregioFamilyPass, AltoAdige Pass, AltoAdige Pass free, AltoAdige Pass abo+, AltoAdige Pass 65+; - Tirolo: Tiroler Familien Pass, Jahres-Ticket Land, Jahres-Ticket Region, Jahres-Ticket SeniorIn, Semester-Ticket Innsbruck, Semester-Ticket Land, SchulPlus-Ticket, LehrPlus-Ticket.

Nel dettaglio, questi sono i servizi di trasporto pubblico che garantiranno la percorrenza gratuita: - Trentino: Servizi urbani a Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco, Nago Torbole, Pergine e Lavis, servizi extraurbani di Trentino Trasporti Esercizio SpA, servizi ferroviari Trento-Malé, Valsugana (tra Trento e Primolano), servizi ferroviari sulla linea del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona, funivia Trento-Sardagna.

Alto Adige: tutti i mezzi di trasporto pubblico del Trasporto Integrato Alto Adige (ad eccezione della linea 440 S. Candido – S. Stefano di Cadore), PostAuto Schweiz/Svizzera tra Malles e Müstair - Tirolo: autobus e treni del Verkehrsverbund Tirol (VVT) ed autobus e treni di Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB).

Alla Giornata Euregio della Mobilità hanno aderito anche alcune società funiviarie, ai cui impianti si potrà accedere sempre in maniera gratuita. In Alto Adige le funivie aperte saranno quelle di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza, il Trenino del Renon e la Funicolare della Mendola. In Trentino si potrà godere il panorama dall’alto di Trento, salendo sulla funivia Trento-Sardagna.

Gli organizzatori raccomandano di fare attenzione agli orari di ritorno. Inoltre, in Trentino e in Alto Adige la libera circolazione nell’ambito della Giornata Euregio della Mobilità vale solo ed esclusivamente per i passeggeri. Per i servizi aggiuntivi, come per esempio il trasporto di animali o di biciclette, sarà richiesto il pagamento della relativa tariffa. Dalla Giornata Euregio della Mobilità saranno esclusi i convogli a lunga percorrenza come Frecciargento, Railjet, Eurocity e treni Intercity (ICE).

