È stato convalidato questa mattina in tribunale a Trento l'arresto del 47enne italiano, residente nel capoluogo, sorpreso nella mattinata di sabato mentre si masturbava all'interno della sua auto.

La segnalazione agli agenti è arrivata, tramite il 112, da parte di alcuni passanti che hanno scorto l'uomo, in un parcheggio nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale in via Pranzelores, intuendone l'inequivocabile attività.

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno non solo avuto conferma di quello che stava accadendo, ma anche scoperto come l'uomo stesse visionando filmati e foto pedopornografici.

Per la loro consultazione il 47enne aveva addirittura approntato una sorta di leggio da apporre sul volante. Un supporto sul quale aveva disposto alcuni dei nove apparecchi, tra smartphone e tablet, sui quali non solo visionava il materiale, ma con i quali scaricava altri file, approfittando della rete wi-fi dell'esercizio commerciale.

Tutto il materiale sequestrato è stato affidato al personale della polizia postale e delle comunicazioni del capoluogo.