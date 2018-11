Singolare incidente, ieri pomeriggio, in città, dove un uomo è rimasto incastrato con una mano nello scarico.



Nell’impossibilità di liberare l’arto al ferito non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento dei soccorritori, allertando il numero unico di emergenza 112.



L’allarme è scattato poco dopo le 18.15 in Clarina. L’uomo, che forse era impegnato in alcuni lavori di manutenzione o che doveva recuperare qualcosa caduto nello scarico, si è trovato però con la mano intrappolata.



Il malcapitato, dopo avere cercato invano di sfilarla e probabilmente molto dolorante, ha dunque chiesto l’intervento dei soccorsi.



In Clarina sono dunque intervenuti subito i vigili del fuoco permanenti e l’ambulanza. I pompieri sono riusciti a risolvere rapidamente la situazione e a «liberare» il malcapitato dalla morsa dello scarico, per poi lasciarlo alle cure dei sanitari del 118.