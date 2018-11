Procede alacremente, in circa 300 supermercati trentini (oltre 500 in regione), la raccolta di alimenti per il Banco alimentare. In campo ci sono in Trentino Alto Adige più di 4.500 volontari del Banco, impegnati nella 22ª Giornata nazionale della colletta alimentare.



I volontari invitano i clienti dei supermercati a donare alimenti a lunga conservazione che saranno poi redistribuiti durante l’anno alle 128 strutture caritative convenzionate con il Banco alimentare del Trentino Alto Adige-Onlus dai magazzini di Trento e Bolzano per aiutare quasi 20.000 persone indigenti.