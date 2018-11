Bella la pubblicità a tutta pagina di Trentino Marketing sui principali quotidiani nazionali in questi giorni, per la campagna invernale con il claim «Trentino. Le Alpi in stile italiano». Peccato che quelle ritratte non siano montagne del Trentino, ma venete, anzi bellunesi al 100 per cento.

Su Facebook la protesta è già montata con toni bellicosi. «Ho sempre considerato le Dolomiti un patrimonio comune. Ma quando gli amici trentini ci ricascano considerando Mulaz e Focobon come cosa loro mi girano le eliche. Le baite in primo piano di Fuciade sono in Trentino, tutto il resto è Bellunese. Vogliono le Dolomiti? Bene ci accolgano in Trentino come terza provincia autonoma» il commento che ha scatenato centinaia di «like» e innumerevoli messaggi sarcastici.

Va detto, appunto, per correttezza che la baita e la neve in primo piano sono fassane, quindi certamente trentine. Ma effettivamente... i confini sono confini, e vicino alla Marmolada la questione si fa seria.