Tariffe bloccate anche per il 2019 per gli asili nido, aumenti lievi per alcuni servizi educativi (come le rette settimanali dell'animazione estiva), e aumenti importanti, con picchi del 29% (ad esempio per le tariffe orarie per corsia nelle piscine di categoria A), per chi utilizza le strutture sportive gestite dall'Asis o date in gestione a associazioni e società sportive. I costi per gli utenti di alcuni servizi gestiti dal Comune e dall'Azienda speciale per gli impianti sportivi sono stati definiti in una delle delibere dell'ultima giunta comunale presieduta dal sindaco Alessandro Andreatta.

Per quanto riguarda i nidi d'infanzia a tempo pieno e a tempo parziale, le tariffe per il 2018 restano tali e quali anche per quanto riguarda il prossimo anno. In particolare, solo per fare un paio di esempi, il limite minimo a carico dell'utente (per coloro che hanno un Icef uguale o inferiore a 0,05) che iscriva il bimbo al nido full time 5 giorni a settimana resta di 40,60 euro al mese, per chi utilizza anche il sabato mattina si passa a 45,88 euro, mentre chi utilizza solo il part time con pasto pari a 30 ore a settimana su 5 giorni il corso mensile resta pari a 26,39 euro. Il limite massimo invece, che scatta quando si ha un Icef uguale o superiore a 0,3848, per il nido full time su sei giorni (compreso cioè il sabato mattina) resta di 493,81 euro, il nido d'infanzia part time va da 284,05 euro al mese a 355,06 euro al mese (nel caso si scelga una formula che porta l'orario complessivo a 37,5 ore a settimana). Per l'animazione estiva si passa da un minimo di 17,04 euro a settimana (35 ore di impegno su 5 giorni) a 17,21 euro, e a un massimo da 91 euro a 91,91 euro.

Aumenti da bassi a molto consistenti sono stati decisi invece per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi o dei centri sportivi comunali, gestiti direttamente dal Comune oppure da Asis o da associazioni o società sportive.

In particolare, partendo dal centro del fondo alle Viote sul Bondone, ci sono alcune tariffe che restano ferme come i 3,5 euro di biglietto di ingresso per under 14 e over 65 o disabili, altre che aumenteranno nel 2019/2020 come quella per gli adulti (18-65 anni) che passa da 6,5 a 6,8 euro (+4,6%). Resta lo sconto del 30% per chi è residente nelle Circoscrizioni del monte Bondone o quelli per la famiglia. Per entrare al campo di atletica leggera di via Maccani («Covi e Postal») si pagherà di più come adulti (da 2,3 a 2,8 euro) e studente (18-26 anni) da 2 a 2,10 euro con aumenti rispettivamente del 7,7 e del 5%. Aumenti per le stesse categorie anche per quanto riguarda il Palaghiaccio di Trento: per gli adulti si passa da 6,4 a 6,6 euro tra quest'anno e il prossimo (+3,15%), per gli studenti da 4,8 a 4,9 euro (+2,1%).

Aumenti anche per alcune categorie della tessera dello sportivo che permette ingressi illimitati durante l'anno di abbonamento in tutti gli impianti sportivi (piscine, palaghiaccio, centro fondo, campo scuola di atletica leggera), e cioè per adulti (da 378,6 a 384 euro: +1,4%), studenti (287 euro:+1,1%) e ragazzi (14-18 anni da compiere) 263 euro (+0,7%).