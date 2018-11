Incidente poco prima delle 12.30 a Gardolo, in via Bolzano. All'altezza dell'incrocio con via Talvera, di fronte al punto vendita Sorelle Ramonda, un camion ha tamponato una Volkswagen T-Roc.

Due le persone che sono state assistite dal personale sanitario accorso sul posto assieme ai vigili del fuoco permanenti e ai volontari del corpo di Gardolo.

Inevitabili i disagi alla circolazione in direzione del sobborgo e di Spini e Lavis