Si è verificato un incidente pochi minuti fa sulla ss47, fra l'uscita di Cirè e quella di Civezzano, in direzione Trento.

Sul posto ci sono i soccorritori e le forze dell'ordine, si tratta di un tamponamento e non ci sono feriti gravi.

In questo momento la colonna di auto ferme parte dal centro commerciale di Pergine fino a Cirè, ma i rallentamenti proseguono anche oltre verso Civezzano per un secondo scontro che si è verificato alla galleria dei Crozi. Anche in questo caso un tamponamento.

In galleria stanno intervenendo anche i vigili del fuoco per dei cavi pezolanti all'interno del tunnel, prpobabilmente si tratta dell'illuminazione.