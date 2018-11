Li abbiamo visti in azione tante volte, sia in Trentino che fuori. E ogni volta li abbiamo ammirati e ringraziati dal profondo del cuore.

Perché loro sono i nostri angeli custodi, i nostri eroi. In questi giorni così duri per il nostro Trentino, abbiamo potuto toccare con mano, ancora una volta, il loro grande cuore. Hanno lavorato duro, di giorno e di notte, per far fronte al disastro provocato dal maltempo.

A tutti loro il nostro giornale ha deciso di dedicare il numero di questa settimana dell’Adige7, il nostro speciale distribuito gratuitamente la domenica con il quotidiano.



Si tratta di un’edizione speciale, interamente dedicata ai «nostri eroi» e a quanti, durante la drammatica emergenza maltempo, si sono prodigati in ogni angolo del Trentino.



Migliaia di persone, uomini e donne, formate e organizzate, pronti a scattare nel momento del bisogno e sempre in prima linea nella grande macchina della Protezione civile, un vero e proprio orgoglio per la nostra Provincia.



Li abbiamo incontrati, ne abbiamo raccontato le storie. Abbiamo vissuto le emozioni e i momenti drammatici della centrale operativa, abbiamo ripercorso la storia e la tradizione delle tante istituzioni di volontariato, dai Vigili del Fuoco ai Nuvola, dalla Croce Rossa agli Alpini. Li abbiamo fotografati in azione, durante l’emergenza. È il nostro grazie per tutto quello che hanno fatto e che faranno.