È stata un successo l’apertura della Caserma della Guardia di Finanza di Trento nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate; circa 500 persone hanno visitato dalle 10 alle 16 di oggi le strutture delle Fiamme Gialle di via Romagnosi, che hanno potuto ammirare i mezzi operativi e visionare una mostra dedicata alle cartoline del tempo della Grande Guerra, con la visione di un video prodotto dal Comando Provinciale di Trento sull’impiego degli uomini della Finanza durante la Guerra Mondiale 1915-1918.

Tante le famiglie con bambini che, incuriositi dalle autopattuglie, hanno potuto salire sui mezzi e azionare, per un momento di emozione, anche le sirene e i lampeggianti. Apprezzata anche la possibilità di vedere come funziona la Sala Operativa 117 da dove vengono controllate le pattuglie che operano quotidianamente sul territorio per i controlli della Finanza.