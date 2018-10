È tornata alla normalità da pochi minuti la situazione per quel che riguarda la circolazione in tangenziale a Trento, in direzione sud.

Verso le 14.15 un uomo a bordo di una station wagon ha tamponato una pala meccanica che stava transitando all'interno del tunnel: è probabile che a causare lo scontro possa essere stata una distrazione dell'uomo, un 61enne, che si è accorto del mezzo che lo precedeva, a velocità comprensibilmente molto più moderata, solo quando era troppo tardi per frenare o cambiare direzione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza ed automedica, oltre ai vigili del fuoco permanenti con le pinze idrauliche ed alla polizia locale del capoluogo che ha curato i rilievi.

L'uomo è stato trasferito al Santa Chiara di Trento dove si trova non in pericolo di vita: pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code in tangenziale ed anche verso il ponte di San Giorgio e lungo il viadotto dell'ex Zuffo.