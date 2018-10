Dopo le violente precipitazioni di questi due giorni, adesso ci si è messo anche il vento. Le raffiche, nelle ultime ore, si sono fatte fortissime.



I vigili del fuoco sono al lavoro in questi minuti a Pilcante di Ala per una casa scoperchiata: il tetto è letteralmente volato via, come si vede nella foto di Gianni Cavagna.



Un episodio simile si registra anche in valle dei Mocheni, mentre in valle di Sella è volato il tetto della chiesetta.