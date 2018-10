Dopo la pioggia, come purtroppo era previsto, dal tardo pomeriggio ha iniziato a soffiare anche un forte vento, che sta provocando numerosi danni.

Case scoperchiate in Valsugana ed in Vallagarina, tanti, tantissimi alberi caduti. Con un ulteriore effetto collaterale a rendere ancora più caotiche queste ore e a non agevolare di certo il lavoro di tutti coloro che stanno lavorando per garantire la sicurezza: numerose interruzioni dell'erogazione di energia elettrica che stanno interessando a macchia di leopardo tutto il Trentino: al momento black out sono segnalati a Tione, Condino, Cimego, Ponte Caffaro, nel Pinetano, nel Perginese e a Levico ed in varie zone del capoluogo. Sono circa 70mila le utenze fuori uso.

Al lavoro circa un centinaio di tecnici di Set Distribuzione che stanno operando in condizioni proibitive cercando di risolvere tempestivamente i problemi. Anche a loro va il nostro grazie.