Prosegue l'impegno delle forze dell'ordine contro lo spaccio di stupefacenti sulla piazza di Trento. Nella giornata di ieri gli agenti della squadra mobile hanno fermato un ventinovenne nigeriano: nello zainetto che portava con sé aveva 1,2 chili di marijuana.

Il ragazzo, residente a Trento, era sceso a Verona in treno, risalendo nel capoluogo è stato intercettato dagli agenti non appena sceso dal convoglio, in stazione a Trento.

Dopo essere stato perquisito è stato condotto in questura ed arrestato: in mattinata è stato giudicato per direttissima in tribunale a Trento.