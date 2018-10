Si trova all'ospedale Santa Chiara di Trento, fortunatamente non in pericolo di vita, la ragazza rimasta coinvolta nella notte in un incidente all'esterno della discoteca Absolute a Zuclo, nelle Giudicarie.

L'allarme è scattato poco prima delle 4 del mattino: secondo la ricostruzione affidata ai carabinieri della compagnia di Riva del Garda, pare che la giovane, una diciassettenne residente in Vallagarina, sia caduta dal muretto che delimita una rampa di accesso al parcheggio, cadendo al livello sottostante.

Trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Tione, è stata poi trasferita al Santa Chiara dove nel corso della mattinata le sue condizioni sono fortunatamente migliorate: se la caverà in una trentina di giorni