Un uomo è stato colpito da un infarto nei boschi di Strigno, questa mattina, mentre era fuori per una passeggiata in cerca di funghi con alcuni famigliari.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Strigno, di Villa Agnedo e l'elicottero del 118 che è atterrato in uno spazio aperto nei pressi della stazione.

Purtroppo il malore è stato fatale per l'uomo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.