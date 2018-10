È in corso, fino a domani, la settima edizione del Trentino dei Bambini, l’invenzione di Silvia Conotter e la partenza è stata col botto: pienone di famiglie e piccoli in visibilio per i tanti appuntamnti di una due giorni a misura di bambini.

Più che una fiera un immenso parco giochi, con stand e divertimento per tutti. E alla fine, naturalmente, bambini sudati e sorridenti che non vogliono più andare via e «ti prego l’ultimo gioco, ti prego!», mentre mamme e papà, dopo una giornata su e giù, avanti e indietro, sfiniti non vedono l’ora di tornare a casa.

L’evento, come sempre, è a Trento Fiere in via Briamasco, con ingresso a 6 euro per tutti, compresi i bambini sopra i due anni.

La novità di questa edizione, oltre alla presenza di tanti espositori che proporranno laboratori, giochi, attività, animazione, riguarda la presenza della categoria più amata dai bambini, ovvero i vigili del fuoco. C'è un vero e proprio villaggio dei pompieri, realizzato grazie all’impegno della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento.

Altra novità sarà la possibilità di effettuare un viaggio nella storia del calcio attraverso le maglie indossate dai grandi campioni e molte altre curiosità, grazie alla presenza di Football-Collection.

E ancora: ci sarà il laboratorio di slime (per gli over 10 anni che ci leggono spieghiamo che si tratta di una gelatina speciale) la Caccia alla goccia, la dolcezza dei laboratori con la lana di Sofia Avancini, la Lego Academy per bambini dai 5 anni in su accompagnati dai genitori.

All’esterno, sotto la cupola, non mancheranno gli amici animali: gli alpaca di Maso Eden, che non solo si faranno accarezzare ma doneranno la lana per lavoretti a tema. Con i pony di Cavalcailvento sarà possibile provare l’emozione di essere un (mini) fantino, mentre oggi pomeriggio è in cartellone l’esibizione delle unità cinofile della Croce Rosse Italiana.

Non mancheranno i punti di gioco, le informazioni, i servizi, senza dimenticare gli aspetti pratici come i punti allattamento e cambio curati dall’Associazione Neonatologia Trentina. E poi le conoscenze utili, come le tecniche per portare i bimbi in fascia, l’utilizzo dei prodotti bio, la psicomotricità e le manovre salvavita della Croce Rossa Italiana, sempre indispensabili per neo-genitori, educatori e adulti.

Tanti gli stand che si occuperanno di sport, dal rugby alla pallamano, dal qwan ki do al nordic walking e alla danza.

Cristiana Falconcini, il Mago Polpetta, Lula Calamita, Samy Animazione si occuperanno di far divertire i piccoli (e anche gli adulti), senza dimenticare palloncini, baby dance e le Guerre Stellari. Per far sfogare i più scatenati ci sarà il gonfiabile esterno dei Maestri Cristallo (al costo di 1 euro a bambino) o il «salterello» interno di Noleggio Degasperi, mentre i più pazienti i si potranno dilettare con i modellini di escavatori, trattori e camion di Kustom Trucks, con i plastici di Model Club Pergine o guidando un trenino da vero capotreno grazie all’Associazione Ferramatori Trentino Alto Adige. A Trento Fiere ci sarà anche la riproduzione di un mulino e di una vecchia segheria direttamente da Grumes, per capire qualcosa in più sui vecchi mestieri.

Come sempre per fermare emozioni e sorrisi ci sarà lo stand della fotografa del Trentino dei Bambini Roberta Pisoni.

L’anno scorso 8.500 trentini (e non) gremirono gli spazi della fiera, con il nuovo record dell’evento. Quest’anno, naturalmente, l’obiettivo è avvicinarsi ancora di più a quota diecimila.