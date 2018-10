Nuovo tour elettorale di Matteo Salvini a sostegno di Maurizio Fugatti. Il ministro sta girando di paese in paese per l'ormai consueto bagno di folla, di applausi e di selfie: ha iniziato da Cavalese, proseguendo poi a Segno di Predaia, con la visita a Melinda, poi a Cles, Mezzocorona e ora ad Arco. In serata sarà a Riva del Garda (16.40), Mori (18.10) e infine Trento intorno alle 20.30.

Naturalmente, puntuali, sono arrivati gli attacchi all'attuale governo provinciale: «Siamo pronti a fare una cosa incredibile, mandare a casa la sinistra che in Trentino ne ha combinate di cotte e di crude: ha chiuso ospedali, punti nascita, reparti, non ha finito strade e ha sigillato le scuole. Il Trentino non sarà più una terra occupata da francesi o tedeschi o da gente che vuole speculare sulla pelle dei nostri agricoltori».

«Questa mattina - ha aggiunto - ho visitato l'azienda Melinda, in Val di Non, e mi hanno chiesto di firmare la lista dei visitatori, ma ho rifiutato. Ho visto che l'ultima firma era quella di Renzi. Sono scaramantico: voglio evitare di fare la stessa fine».

Tra un trasferimento e l'altro come sempre tweet, video, dirette e commenti, dai complimenti alla nazionale di volley all'ironia nei confronti delle vergognose scritte sui muri.