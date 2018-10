Violento scontro frontale nel primo pomeriggio lungo la statale 237, nel tratto tra il tunnel del Balandin e il ponte dei Servi.

Due auto, una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf, si sono scontrate, con la Golf, che viaggiava verso Ponte Arche, finita a seguito dell'impatto sul muretto che delimita la carreggiata verso la gola in cui corre il Sarca.

Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e sanitari che sono giunti sul posto con due ambulanze. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che ha trasferito i due feriti, un 63enne ed un 22enne, all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Entrambi hanno riportato numerosi traumi, ma non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Disagi alla circolazione, rimasta interrotta per circa un'ora in entrambe le direzioni.