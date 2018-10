Allarme nella mattinata di ieri alla segheria della Magnifica comunità di Fiemme, nella zona artigianale di Ziano, in via dell’Ischia: poco prima delle 9 un incendio ha interessato uno dei silos all’interno dei quali vengono conservate le polveri frutto della lavorazione del legname.

Dopo un primo scoppio, dovuto molto probabilmente all’alta concentrazione di polveri finissime nel grosso silos, le fiamme hanno interessato i filtri del silos, alimentandosi poi grazie al contenuto del silos stesso.

Subito sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del corpo dei volontari di Ziano, seguiti poco dopo dai colleghi del corpo di Cavalese giunti in zona artigianale con l’autoscala e dai volontari del corpo di Predazzo, arrivati alla segheria con la piattaforma in dotazione al distretto.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre un’ora prima di avere ragione delle fiamme e poter così procedere con la messa in sicurezza della struttura, nella quale vengono stoccate le polveri di legno e la segatura che vengono aspirate dall’interno dello stabilimento dove avvengono le lavorazioni e possono venire poi utilizzate a loro volte per realizzare ulteriorio prodotti.

A Ziano sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cavalese, che hanno effettuato tutti i rilievi: nessun dubbio, comunque, sulla natura accidentale dell’incendio. I militari dell’Arma fiemmese, in base agli elementi forniti dai vigili del fuoco, hanno potuto escludere la possibilità che il rogo possa essere stato innescato volontariamente da qualcuno, con dolo.