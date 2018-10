«Vergogna!». Vittorio Cavallaro, candidato di Futura 2018, affida a Facebook l’amaro sfogo, dopo avere visto un camion vela elettorale parcheggiato su uno stallo riservato ai disabili in piazzale Sanseverino. «Ho un figlio disabile - scrive - e so cosa significa quando trovi un parcheggio riservato occupato abusivamente da chi non ne ha diritto. In questo caso l’occupazione è ancora più grave perché utilizzata da un candidato per la sua “sporca” campagna elettorale. Non accetto scuse o giustificazioni, è un comportamento incivile che qualifica da solo il personaggio».

Sulla vela campeggia il volto di Mirko Bisesti, segretario della Lega. Il candidato di Futura 2018 è arrivato in piazzale Sanseverino verso le 11 di ieri. «Il mezzo - racconta - era parcheggiato proprio sullo sbocco che, dal piazzale, porta in via Sanseverino. Qui c’è un problema di civiltà». E la critica non risparmia il candidato della Lega: «Ho lavorato nel settore dell’edilizia per una vita e so bene che il committente è sempre responsabile di quello che fa l’appaltatore.Chi ha commissionato la pubblicità elettorale doveva vigilare».

Ferma la condanna per quanto accaduto da parte di Bisesti: «L’autista è stato ripreso e valuteremo se avviare un’azione contro l’azienda. In caso di risarcimento per il danno di immagine daremo la somma in beneficienza ad un’associazione che si occupa di disabilità, perché è un tema che mi sta molto a cuore». Ma all’attaco politico replica secco: «Si qualifica da solo».