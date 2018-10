Quando Sergio Lechthaler è arrivato al lavoro, alla Lego Car Service, nell’area artigianale di Mezzocorona, entrando dalla porta del bar ha notato subito qualcosa di strano: mancava il cassetto del registratore di cassa. L’ipotesi che potesse averlo spostato sua moglie è subito caduta quando ha iniziato a guardarsi intorno ed ha raggiunto gli altri spazi del locale. I cassetti dell’ufficio erano aperti e messi a soqquadro e nella parte dell’autolavaggio la cassa per i gettoni era stata divelta. E come spesso succede, la visita dei ladri, più del bottino - che comunque potrebbe essere di almeno un migliaio di euro - ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni.

I malviventi sono entrati in azione all’1.59, nella notte fra venerdì e sabato. A certificarlo lo sono i filmati delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso i due ladri mentre forzano la porta d’accesso all’autolavaggio - officina, che si trova in via del Teroldego, al civico 4 e scappano esattamente 34 minuti dopo. Indossavano giacca a vento, berretto a nascondere del tutto il viso e felpa, jeans, guanti per non lasciare impronte, scarpe da ginnastica uno, mocassini l’altro.

«Hanno forzato la porta dell’officina - racconta Sergio Lechtaler, che ieri è rimasto fino a notte al lavoro per sistemare - poi si sono diretti nel mio ufficio, dove hanno rovistato in tutti i cassetti». Nel complesso c’è anche un bar, a disposizione dei clienti che si recano alla Lego Car Service per pulire la macchina, cambiare le gomme o recarsi nell’officina. «Nel bar hanno portato via il fondo cassa e la cassettiera, danneggiando il registratore - dice - Poi si sono diretti all’autolavaggio, dopo avere scardinato la porta di ingresso alla zona dove si trovano le gettoniere. E una volta dentro hanno divelto anche la cassa. I danni materiali sono davvero ingenti», commenta con amarezza. Nonostante la brutta sorpresa ieri la Lego Car Service è rimasta aperta fino alle 12, come sempre e anche domani sarà regolarmente a disposizione dei clienti, anche se cassa, gettoniera e porte dovranno essere sostituite o riparate. E i costi, soprattutto per la cassa cambia monete che eroga i gettoni rischiano di essere salatissimi (ci si aggira sui 10mila euro). Questa estate l’autolavaggio aveva già subito un paio di «visite»: una volta erano stati spaccato gli aspiratori, un’altra avevano forzato le porte. «Forse avevano fatto le prove», dice.

Al titolare, in attesa di ultimare la conta dei danni, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia.