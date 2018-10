Sono state pubblicate le liste dei progetti disponibili nel servizio civile provinciale e nel servizio civile in «Garanzia Giovani».



Lo rende noto la Provincia di Trento precisando che sono a disposizione 146 progetti per il primo, ovvero «Scup_Pat», e 2 progetti di «Scup_Gg», con 247 posti totali a disposizione. La scadenza per candidarsi è il 31 ottobre. Vediamo i dettagli.



Se non si è ancora iscritti a SCUP:





attivare la CPS o SPID; aderire a SCUP (http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/come_partecipare/come_aderire/...); se si vuole scegliere un progetto SCUP_GG bisogna prima aderire al programma europeo “Garanzia Giovani” e scegliere il percorso D, che corrisponde al servizio civile; scaricare la domanda di partecipazione al progetto; compilare la domanda in ogni sua parte (anche il trattamento privacy!) e allegare un documento di identità valido; consegnare tutta la documentazione direttamente all’organizzazione che propone il progetto.



Se si hanno problemi informatici e non si riesce ad aderire online al SCUP, l’Ufficio servizio civile mette a disposizione lo Sportello telematico per supportare nelle procedure.



Lo sportello telematico sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalla 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00 presso gli uffici di via Grazioli 1 a Trento.



I numeri di telefono per lo sportello telefonico sono 0461 493 156 e 0461 493 217.



Se anche successivamente al contatto con lo sportello telematico non sarà possibile aderire al SCUP on-line, verrà attivata la procedura per l’invio della domanda cartacea.



Se si è già iscritti a SCUP:





se si vuole scegliere un progetto SCUP_GG bisogna prima aderire al programma europeo “Garanzia Giovani” e scegliere il percorso D, che corrisponde al servizio civile; scaricare la domanda di partecipazione al progetto che si trova sul sito www.serviziocivile.provincia.tn.it, compilarla in ogni sua parte (anche il trattamento privacy!) e allegare un documento di identità valido; consegnare tutta la documentazione direttamente all’organizzazione che propone il progetto.

Info

Le info di dettaglio sui singoli progetti vanno chieste direttamente alle organizzazioni che propongono il progetto, tutte le indicazioni sono nelle rispettive schede di ogni progetto.

L’Ufficio è a disposizione per ogni chiarimento relativo, invece, al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per dare supporto all’iscrizione e candidatura.



Ufficio servizio civile

via Grazioli 1 - Trento

mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.ittel: 0461 493 413