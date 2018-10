«Lo Studio Eidos è lieto di comunicare ai colleghi giornalisti di aver ricevuto l'incarico di ufficio stampa dall'Apt di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi per il Mercatino di Natale 2018-2019». Questa e-mail, giunta ieri in redazione, ha sollevato stupore e curiosità. Perché lo Studio Eidos, che non dubitiamo essere in possesso di tutti i requisiti di esperienza e professionalitànecessari, ha sede a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Ed è naturale chiedersi come mai l'azienda di promozione turistica trentina affidi l'ufficio stampa a un'azienda di fuori regione per raccontare e comunicare una manifestazione che, ad iniziare dai partecipanti, ha invece profonde radici sul territorio.

La spiegazione ce la fornisce Elda Verones, direttrice dell'Apt: «In realtà non è la prima volta che collaboriamo con quell'azienda. Lo facciamo da anni, da quando abbiamo avviato una collaborazione coi mercatini di Innsbruck che sono seguiti dallo Studio Eidos, che ha tra i propri clienti anche le ferrovie austriache. Hanno un data base molto ampio e si occuperanno in particolare di organizzare un press tour con la stampa nazionale in occasione dell'inaugurazione per avere qui più testate possibile, oltre che di diffondere poi i comunicati. Per quanto riguarda i rapporti con la stampa locale invece non cambierà nulla e ci arrangeremo all'interno come sempre». L'azienda veneta insomma è stata scelta perché ritenuta in grado di «agganciare» i grandi giornali e le televisioni, ma anche in base alla miglior offerta economica; per affidare l'ufficio stampa infatti è stato fatto un confronto concorrenziale a cui hanno partecipato lo Studio Eidos e un'altra azienda bolognese che chiedeva però molti più soldi.

È stata scelta con confronto concorrenziale anche l'impresa che si occuperà dell'allestimento delle luminarie in città, una novità di quest'anno perché fino all'anno scorso degli addobbi in centro si era occupato il Consorzio Trento Iniziative. Quest'anno il Cti ha passato la mano e l'Apt ha raccolto il testimone, individuando un fornitore che curerà l'allestimento per centomila euro. Ventimila ce li metterà l'Apt stessa, altrettanti il Comune mentre sessantamila saranno raccolti da sponsor privati, tra cui gli operatori della città a cui è stato chiesto un contributo di 130 euro a testa.

Un'altra novità di questa prima edizione a completa organizzazione Apt, dopo l'addio di Trento Fiere, è la data di inizio dei mercatini, fissata per sabato 24 novembre, con una settimana di ritardo rispetto all'ultimo anno, quando si era partiti a metà mese, con un anticipo evidentemente esagerato rispetto al Natale. Sette giorni in meno ma con prospettive che Verones definisce «ottime» per quanto riguarda l'afflusso turistico. Anche quest'anno stiamo riscontrando grandissimo interesse - spiega la direttrice. - Abbiamo promosso un pacchetto già dal mese di giugno, offerto la visita sulla piattaforma web e sul sito, siglato convenzioni. Collaboriamo con le Apt di Rovereto e Levico Terme per offrire le visite dei tre mercatini, siamo stati alla fiera del camper di Parma e nei prossimi giorni saremo alla fiera di Rimini. Ci muoviamo come sempre su più fronti e i risultati arrivano».