La Giunta provinciale di Bolzano si sta attivando per predisporre un divieto di transito ai tir che utilizzano la strada statale del Brennero per aggirare i futuri pedaggi più cari lungo l’autostrada.



Lo ha detto il presidente Arno Kompatscher in vista dell’imminente accordo per la concessione di A22, che - ha detto - sarà firmato a novembre.



L’accordo sulla gestione da parte delle province autonome per i prossimi 30 anni prevede anche un pedaggio ambientale sull’A22. La giunta pertanto vuole evitare che la SS12 diventi una soluzione alternativa per i mezzi pesanti.



In attesa che il Governo predisponga una modifica del codice della strada, per introdurre divieti di transito, la Giunta ha incaricato gli uffici nei settori, sanità, ambiente e trasporti di predisporre un provvedimento da adottare con ordinanza del presidente della Giunta.



A tal fine gli uffici dovranno predisporre i dati necessari a dimostrare l’emergenza sanitaria ed ambientale che si verrebbe a creare se i tir circolassero per le strade statali.