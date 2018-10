Il concorso riservato si rifà all'apposita norma inserita nella legge di stabilità per l'anno 2018, con la quale si è inteso offrire una specifica risposta ai docenti, che operano nel sistema scolastico trentino, non ancora assunti in ruolo. La partecipazione alla procedura era riservata agli insegnanti in possesso dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano, che avevano svolto un periodo di almeno tre anni di servizio negli otto anni scolastici precedenti l’entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2017.

Le graduatorie scaturite dalla valutazione dei titoli culturali e di servizio saranno valide fino ad esaurimento. Per l’anno scolastico 2018/2019 i docenti assunti a tempo indeterminato saranno 47, di cui 17 nella scuola primaria, 13 nella scuola secondaria di primo grado e 17 nella scuola secondaria di secondo grado.

Per i prossimi anni scolastici è prevista la delega al Dirigente del Servizio competente e, per quanto di competenza, al Sorastant de la scola Ladina, per l’individuazione del contingente numerico di assunzioni suddiviso per ordine e grado scolastico per la copertura dei posti disponibili.