L'ex PalaTrento, dal gennaio scorso Blm Group Arena, è pronto ad iniziare la nuova stazione agonistica delle massime serie di basket e volley (Dolomiti Energia e Trentino Volley, entrambe in serie A e nelle coppe europee) con 120 nuovi posti a sedere in più. I quali portano la capienza del palazzetto a poco meno di 4.000 posti. E l'ambizione è quella, per settembre 2020, di arrivare ad «arricchire» la struttura sportiva con un nuovo ingresso ed una nuova area hospitality. Questo intervento, poi, diverrà il punto di partenza per dotare la «casa del basket e del volley» dei 5.000 posti a sedere previsti dalla normativa.

Insomma, un futuro di cambiamento per la Blm Group Arena. Ed il primo passo è già realtà: ieri sera, infatti, la Dolomiti Energia ha disputato la prima partita stagionale in Eurocup forte della nuovissima ed innovativa tribuna est. L'intervento è stato presentato, ieri, dal dirigente del Servizio attività edilizia del Comune, Giuliano Franzoi . «La tribuna est - spiega - è stata resa completamente impilabile: grazie ad un impianto motorizzato è possibile «raggrupparla» in un solo metro e mezzo di larghezza. In questa maniera rimane lo spazio libero per garantire l'utilizzo del sottostante campo da allenamento (volley) oppure per il montaggio di diverse strutture in occasione di eventi organizzati al palazzetto».

I lavori hanno richiesto un investimento di 200.000 euro e si sono svolti in una decina di giorni (la gara d'appalto risale ad agosto).

La tribuna est, da ieri, si compone di 540 posti in totale. Mentre fino al termine della scorsa stagione il numero si fermava a 370 . Complessivamente, perciò, sono stati aggiunti 170 posti. Ma la Blm Group Arena ha dovuto rinunciare a 50 seggioline nella tribuna ovest per collocare il «canestro con tabellone di riserva» imposto dalla normativa. «Nella nuova tribuna - aggiunge l'ingegner Franzoi - i posti a sedere sono tutti numerati e l'inclinazione è stata studiata per garantire la miglior visuale possibile al pubblico che le occupa».

E la riqualificazione della Blm Group Arena non termina con i lavori appena descritti. L'assessore allo sport Tiziano Uez ha reso noto che «nel giro di pochi giorni è prevista l'installazione nella parte superiore dell'edificio dell'insegna con la scritta "Blm Group Arena", che darà il giusto risalto all'importante nome assunto dal palazzetto».

Franzoi ha, poi, volto lo sguardo verso il futuro dell'ex PalaTrento. «L'amministrazione comunale - spiega - ha già messo a bilancio un milione e 800 mila euro per l'ampliamento della struttura con un nuovo ingresso ed una nuova area hospitality. Entro la fine del 2018 dovrebbe essere pronto il progetto preliminare, per poi predisporre il progetto esecutivo e la gara d'appalto nel 2019 e completare i lavori nella prima metà del 2020». Successivamente l'amministrazione comunale valuterà diverse ipotesi per rendere effettivo l'ampliamento della Blm Group Arena, raggiungendo i 5.000 posti a sedere.

Infine, l'assessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi ha sottolineato «l'ottimo rapporto di collaborazione con le due società di basket e volley, nella convinzione di superare in maniera unita le sfide future per il miglioramento del palazzetto». «È nostra responsabilità - conclude il presidente di Asis, Antonio Divan - dare risposte alle realtà sportive di primo ordine che ci troviamo ad ospitare, le quali portano il nome di Trento e del Trentino in tutta Italia ed in Europa».