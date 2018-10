Per il Trento Running Festival (sabato 6 e domenica 7 ottobre) è già l’edizione dei record, ancor prima dello start ufficiale (ne riferiamo anche nelle pagine sportive. Record per partecipazione: sono già circa 1.800 gli atleti iscritti alla Trento Half Marathon, e le previsioni più ottimistiche indicano la possibilità di raggiungere quota 2.000. Almeno un migliaio di persone, poi, affronteranno la Happy Family Run, la gara non competitiva con due percorsi a disposizione (5 e 10 chilometri). Quindi, quasi 3.000 persone in gara nella giornata di domenica.



Senza scordare il Giro al Sas di sabato 6 ottobre, con i grandi campioni internazionali che sfileranno in centro storico. E qui ben si inserisce quello che potrebbe essere un altro record in termini di spettatori. Le presenze stimate al Giro al Sas, giunto alla sua 72esima edizione, raggiungono quota 10.000. Mentre per l’ottava edizione della Trento Half Marathon le persone che si assieperanno accanto alle transenne per vedere i partecipanti potrebbero sforare il «muro» dei 5.000 spettatori. Insomma, complessivamente il Trento Running Festival ha le potenzialità per attirare circa 15.000 persone. I record stabiliti e potenziali sono stati annunciati ieri dal presidente dell’Asd Città di Trento Ferruccio Demadonna. «L’auspicio - ammette - è che gli atleti in gara sui 21,097 chilometri possano stabilire anche un record per quanto riguarda il tempo di percorrenza. Non dimentichiamo, comunque, che la nostra Half Marathon si è classificata, nel 2017, terza in Italia in base alla media dei tempi dei primi tre atleti uomini che hanno tagliato il traguardo». E non manca un appello: per la buona riuscita del Festival servono volontari. «Ora possiamo contare su 400 persone - dice - ma chiunque volesse aiutarci nelle giornate di sabato o domenica può farlo candidandosi come volontario sul sito www.trentorunningfestival.it».

Trento Half Marathon.

Quest’anno sarà Campionato italiano per le categorie Master individuali e di società. Ed anche questo ha fatto da «traino» per il numero di iscrizioni. Il 30% dei partecipanti è trentino o altoatesino, mentre il 70% proviene dal resto di Italia (anche da Puglia, Calabria, Sardegna). «Tanto che - spiega Demadonna - le strutture ricettive della città stanno risentendo in modo positivo di queste presenze». Quindi, lo sport diventa volano per il turismo. Un ultimo dato: il 25% degli iscritti è donna. Partenza alle 10 in Via Rosmini e arrivo in piazza Duomo.

Happy Family Run. La novità 2018 è l’introduzione del percorso di 10 chilometri, che va ad affiancarsi a quello di 5 chilometri. In entrambi i casi si parte alle 10.10 da piazza Santa Maria Maggiore con andatura libera. La gara è, quindi, adatta a atleti non agonisti e famiglie (non servono certificati medici o iscrizione a società sportive). Iscrizioni sul sito o prima della partenza in piazza Santa Maria Maggiore (dalle 7 alle 9.30).

Giro al Sas e Giro al Sas Kid’s.

Tocca allo storico (nato nel 1907) Giro al Sas l’inaugurazione della due giorni di sport. L’«aristocrazia» del podismo italiano ed internazionale scenderà sul selciato alle 18.30. Alle 18 la manifestazione Giro al Sas Kid’s pensata per i «cuccioli» dai 2 agli 8 anni (iscrizioni sul sito). I bimbi si sfideranno sui 200 metri che uniscono piazza Duomo alla chiesa di San Francesco Saverio lungo via Belenzani. Sempre nel pomeriggio si svolgeranno le gare dedicate alle categorie giovanili con il campionato provinciale del Csi (Centro sportivo italiano).

Da ricordare: i pettorali per tutte le gare vanno ritirati in piazza Santa Maria presso i locali «ex Prealpina» (venerdì 17-19; sabato 9-19 e domenica 7-9 solo per chi viene da fuori Trento).

Le limitazioni al traffico.

Traffico chiuso alle auto per almeno due ore nella mattinata di domenica prossima (grossomodo dalle 10 alle 12). Ad essere particolarmente interessata da questa limitazione sarà la zona sud della città. Rimane il fatto che, una volta ultimato il passaggio degli atleti, le vie saranno rese nuovamente accessibili alle auto. Nei prossimi giorni il Comune renderà note nel dettaglio le strade che rimarranno «off limits». Va sottolineato il grande impegno profuso dall’Asd Città di Trento per avvertire i cittadini, i supermercati e le varie attività commerciali delle limitazioni al traffico previste per domenica. «Ben 6.000 volantini con avviso di pubblica utilità - dice il presidente Ferruccio Demadonna - sono stati inseriti nelle cassette delle lettere di abitazioni ed edifici commerciali che si affacciano sulle strade che verranno chiuse». Un elogio al comitato organizzatore è arrivato dal sindaco di Trento Alessandro Andreatta. «Siamo di fronte ad un evento consolidato - afferma - in termini di presenze e per quanto riguarda la percezione dei cittadini, che negli anni sono diventati più consapevoli e gradiscono l’evento. Possiamo definirla la corsa «nella» città e «della» città».

Di coinvolgimento a tutto tondo della città e del territorio provinciale, oltre che di valore sociale ed educativo dello sport che si presenta a bambini e famiglie, parla anche l’assessore provinciale Luca Zeni. Da non scordare alcune caratteristiche peculiari della Half Marathon e della Happy Family Run. «A partire - dichiara Demadonna - dai percorsi studiati sì dal punto di vista delle prestazioni agonistiche, ma pensati anche per mettere in luce le bellezze monumentali della città di Trento (castello Buonconsiglio, Muse, Duomo). Passando per l’animazione garantita lungo il percorso (musica, tifo). Per concludere, ancora, col la consegna ad ogni «runner» della medaglia simbolo della partecipazione alla Half Marathon. Quest’anno vi sono rappresentati i principali monumenti di Trento (Torre Civica, Palazzo Pretorio, fontana del Nettuno)». Non vanno poi scordate le emozioni di vedere una gara con le «stelle» del podismo proprio in centro città grazie al Giro al Sas.