È intervenuto per difendere la mamma, che si era chiusa in bagno per sfuggire alle violenze del convivente.

Quando ha visto che l’uomo ha frantumato la porta a vetri per raggiungere la donna, un 14enne non ha esitato ad impugnare un coltello e ha ferito il «patrigno» con due fendenti. È successo nella notte tra venerdì e ieri a Sassari, in un’abitazione del centro storico. Il ragazzino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, mentre il ferito, un sassarese di 28 anni, è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata: è grave, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Secondo quanto appreso, la giovane donna veniva spesso presa di mira dal convivente violento, ed il 14enne non sopportava più di vedere la madre picchiata dal compagno. L’ennesimo episodio intorno alla mezzanotte di venerdì. La coppia litiga, lui la picchia e lei tenta di sfuggire alla violenza dell’uomo.

A quel punto interviene il figlio di lei. Due coltellate: una al collo e una all’addome.

Il minore è stato arrestato e accompagnato nel Centro di prima accoglienza per minori di Sassari.