Quello di oggi sarà l’ultimo giovedì di mercato, fino al settembre del 2019, nel tratto di via Esterle tra via Borsieri e via Travai: da lunedì 1° ottobre scatteranno, infatti, i lavori per la realizzazione del parcheggio pertinenziale.

Gli interventi per la costruzione della struttura, che si svilupperà su tre livelli interrati, avrebbero dovuto partire già oltre due anni fa, dopo che il progetto era stato presentato nel 2013, ma una serie di contenziosi con alcuni dei proprietari delle aree interessate aveva bloccato tutto per mesi. Nelle scorse settimane è arrivato il via libera dal tribunale e, di conseguenza, il Comune di Trento ha concesso il benestare per la partenza dei lavori.

Da lunedì prossimo e fino al 15 settembre 2019, verranno dunque istituiti il divieto di sosta e fermata e divieto di transito in via Esterle, nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Travai e l’incrocio con via Borsieri e sarà messo in atto un contestuale restringimento di carreggiata - con divieto di sosta e fermata su ambo i lati - in via Borsieri per i primi posti auto in prossimità dell’incrocio con via Esterle. Saranno, inoltre, attivati un senso unico alternato ed un divieto di sosta e fermata in via al Torrione, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Esterle e il civico 1.

Come detto, il via dei lavori intresserà anche il tradizionale mercato del giovedì: dal 4 ottobre ventitré stalli del mercato che abitualmente occupano via Esterle, nel tratto tra via Travai e via al Torrione, verranno temporaneamente spostati in via Belenzani.

La soluzione, ha spiegato in una nota il Comune, «è stata adottata dall’ufficio sportello attività produttive d’intesa con il corpo di polizia locale e in accordo con le associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio e prevede la disposizione dei banchi su entrambi i lati di via Belenzani, tenendo conto dei plateatici dei pubblici esercizi, in modo da garantire equità di trattamento e spazio sufficiente per il passaggio del flusso pedonale e dei mezzi di soccorso».

L’obiettivo della cooperativa sorta appositamente per la realizzazione del parcheggio pertinenziale è quello di poter consegnare box e posti auto entro la fine dell’estate prossima: la struttura vedrà l’ingresso sorgere subito dopo la curva che da via Travai permette di immettersi su via Esterle, a lato dell’edificio che divide proprio le due vie: una rampa elicoidale che fungerà tanto da via di ingresso che di uscita e permetterà di raggiungere i livelli interrati della struttura, che si svilupperanno parallelamente al tracciato di via Esterle, lungo l’asse via Travai - via Borsieri..

Il parcheggio ospiterà una volta ultimato quarantacinque box e otto posti auto, potendo così ospitare un totale di cinquantatre veicoli. L’impresa chiamata a realizzare l’opera è la Libardoni di Levico: il parcheggio pertinenziale costerà 2.120.000 euro ed al termine dei lavori la cooperativa verrà sciolta, per lasciare spazio ad un comitato di gestione tra i proprietari. Quasi tutti gli spazi disponibili sono già stati acquistati: dei cinquantatre che saranno realizzati ne restano ancora cinque: si tratta di tre posti auto e due box.