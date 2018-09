Sono state poco più di una cinquantina le sanzioni elevate nella prima settimana di pulizia delle strade dagli agenti della polizia locale del capoluogo a carico di automobilisti che hanno lasciato i loro veicoli in sosta vietata.

Un dato in calo rispetto a quello delle sanzioni elevate in occasione di precedenti «tornate» di interventi di pulizia, segno - è l’auspicio del comando della polizia locale del capoluogo - dell’utilità delle segnalazioni attraverso i numerosi canali tramite i quali la cittadinanza viene informata dei divieti: dal sito del Comune ai messaggi sui pannelli elettronici in città, fino alla app Shelly.

Nel frattempo, gli interventi di pulizia delle strade del capoluogo stanno proseguendo: si protrarranno fino al prossimo 26 ottobre, dal lunedì al venerdì. Ecco quali saranno vie e piazze interessate nella serata di oggi: piazza Leonardo Da Vinci, piazza Santa Maria Maggiore, piazzale ex Zuffo, lato est di via Rosmini, via Bomporto, via Travai, via Prepositura, via Briamasco, via Zanella, via Pascoli, via Verdi, via Santa Margherita, via Taramelli, vicolo al Nuoto.

Venerdì sera toccherà invece a via 24 maggio, via Brescia, ponte di San Lorenzo, via Bezzi, via Canestrini, via Giusti, via San Lorenzo, via Tomaso Gar, via Inama, via Vittorio Veneto nel tratto tra via Monte Baldo e largo Prati, compresa l’entrata di Maso Ginocchio.