Sono stati sorpresi dal titolare a rubare arredi e mobili all'interno di un hotel: grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia di Cles, un romeno è stato arrestato e due suoi connazionali sono stati denunciati.

I malviventi sono entrati in azione nella notte tra ieri e quest'oggi: sono entrati in azione in quattro: all'arrivo del proprietario l'arrestato ed i suoi tre complici - due dei quali sono stati identificati e, come detto, denunciati - avevano già caricato a bordo di un furgone alcuni arredi, tra cui i mobili di una cucina.

Il romeno sarà processato questa mattina a Trento per direttissima.