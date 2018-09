Ancora un pomeriggio difficile per gli automobilisti ed i camionisti in transito da Trento verso la Valsugana (le code nella foto dal gruppo Facebook SoS 47): a causa di un tamponamento che ha coinvolto un'autocisterna ed una vettura all'interno della canna della galleria di Martignano che dal capoluogo porta verso Pergine, lunghe code si sono formate nel primo pomeriggio di ieri lungo la tangenziale nord del capoluogo, coinvolgendo come al solito «a cascata» anche le direttrici che collegano la zona di via Brennero e Gardolo ed il contrario. Un copione purtroppo non nuovo e che si sta ripetendo ultimamente troppo spesso.

Fortunatamente lo scontro non ha avuto gravi conseguenze: una Ford Fiesta condotta da un giovane ha tamponato il posteriore del rimorchio cisterna di un autoarticolato che stava viaggiando in direzione della Valsugana lungo il tratto in galleria della statale 47. Danni limitati tanto per il mezzo pesante quanto per la vettura e unicamente contusioni ed un bello spavento per il conducente dell'auto. Illeso il camionista.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari, oltre alle forze dell'ordine che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dello scontro.

Solo verso le 15.30 la situazione lungo la statale della Valsugana è tornata pienamente alla normalità.