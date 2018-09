Trasporto pubblico: per domani è stato proclamato uno sciopero, dalle ore 11 alle ore 15, che interesserà il personale di Trentino Trasporti. Potrebbero registrarsi quindi dei disagi per gli utenti, in particolare per gli studenti che in quella fascia oraria faranno rientro a casa, considerando anche che in questa prima settimana di scuola gli orari di molti istituti non prevedono ancora la frequenza pomeridiana.

Si raccomanda quindi a tutti di informarsi, ma in particolare alle famiglie degli studenti che utilizzano il trasporto pubblico di prestare attenzione ad eventuali comunicazioni delle scuole in caso di appurata assenza del servizio in base all'adesione allo sciopero che si registrerà.