Una donna è stata investita poco dopo mezzogiorno in via Fogazzaro, a pochi passi dall'incrocio con viale Verona (nella foto di Paolo Pedrotti).

La signora stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta una Volkswagen Up, che l'ha fatta cadere a terra.

La donna, che non ha mai perso conoscenza, non è grave ed è stata soccorsa dai sanitari che l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Chiara.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale di Trento, che hanno eseguito i rilievi di rito ed effettuato gli accertamenti del caso per stabilire se il pedone e l'auto - che viaggiava a bassa velocità - abbiano rispettato il semaforo.