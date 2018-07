Traffico intenso sull’autostrada del Brennero e sulle principali vie di comunicazione del Trentino-Alto Adige.



La centrale della viabilità della Provincia di Bolzano informa che sull’A22 in direzione nord tra Verona Nord e Rovereto Nord ci sono rallentamenti e code per traffico intenso.



In direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud rallentamenti e code per traffico intenso.





Sulla statale 49 della Val Pusteria in entrambe le direzioni tra Bressanone e Dobbiaco a tratti rallentamenti e code per traffico intenso. Rallentamenti e code anche sulla statale 242 della Val Gardena in uscita dalla valle tra S. Cristina ed Ortisei e sulla statale 244 della Val Badia sempre in uscita della valle.



Chiusure per manifestazioni al passo dello Stelvio, in Val di Funes, a Bressanone (Eores), a Molini di Tures, a Laives (in via Manci) e a Braies e al Passo di Monte Croce per la gara ciclistica «24 Suedtirol Dolomiti Superbike».