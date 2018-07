Nessuna conseguenza per le persone coinvolte, ma pesanti ripercussioni sul traffico.



Un’auto finita fuori strada sta provocando disagi a chi viaggia sulla Ss45 della Gardesana, in direzione Garda, all’altezza del Vecchio Mulino, tra Vezzano e Vigolo Baselga.



Sul posto i carabinieri, che stanno lavorando per ripristinare una corretta viabilità, dopo che si erano formate lunghe code.