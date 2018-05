«La perfetta riuscita dei servizi posti in essere in occasione del più grande evento degli ultimi anni per la provincia di Trento ripaga tutte le forze dell’ordine dell’importante sforzo compiuto non solo degli ultimi giorni, ma di tutta l’attività svolta per la gestione dell’ordine pubblico». Lo afferma il questore di Trento, Massimo D’Ambrosio, commentando la 91esima Adunata nazionale degli alpini.

«La professionalità, il senso del dovere e l’abnegazione dimostrata da tutte le forze di polizia con piena sinergia - aggiunge - hanno permesso che i cittadini di Trento e le persone qui convenute, in numero così importante, potessero partecipare all’evento nel modo più sicuro e sereno possibile, facendo sì che il clima di grande festa potesse essere vissuto appieno e ricordato come tale negli anni futuri».